У Дніпрі спалахнула потужна пожежа в офісі АТБ: відео з місця

У Дніпрі спалахнула потужна пожежа в офісі АТБ. Попередньо відомо, що вогонь охопив 7 з 9 поверхів будівлі.

Вогонь спалахнув о 14:15 22 січня на першому поверсі. Попередньо відомо, що горить утпплювач будинку.

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У Дніпрі горить багатоповерхівка

Рятувальники ліквідовують пожежу в офісній будівлі мережі АТБ,

– повідомили у відомстві.

Попередньо відомо, що пожежа спалахнула на 1 поверсі ресторану "Пальміра". Згодом вогонь поширився до 7 поверху.

"Попередньо жертв та постраждалих немає", – повідомили рятувальники.

Вони також додали, що до гасіння залучили 45 осіб та 11 одиниць техніки. Станом на 15 годину рятувальники пояснювали, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни 9-поверхової офісної будівлі мережі АТБ з розповсюдженням пожежі в офісне приміщення на 4 поверсі.