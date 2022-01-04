У Дніпрі в торговому центрі слабозорі люди впали в яму

4 січня 2022 , 15:02
Читать новость на русском

Джерело:

"Информатор"

У Дніпрі в торговому центрі Appolo люди впали в яму відразу біля ескалатора. Адже у приміщенні не обгородили конструкцію, яку ремонтували.

Інцидент трапився 3 січня. Про це повідомило місцеве видання з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зауважте Готель роздавав клієнтам фейкові наліпки на місця для водіїв з інвалідністю

Двоє людей спали в яму в торговому центрі

У ТРЦ Appolo чоловік та жінка впали в яму біля ескалатора на першому поверсі. Попередньо все сталося тому, що конструкцію ремонтують, а місце нормально не убезпечили,
– повідомило видання.  

Саме тому сліпа жінка та чоловік, який погано бачить впали. Їх госпіталізували у відділення лицьової хірургії 4 лікарні. Чоловік під час падіння вибив зуб.

Останні інциденти в Україні, пов'язані з людьми з інвалідністю

Пенсії та аліменти: який змін чекати українцям з 1 грудня – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська