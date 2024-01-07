Крижаний дощ зі снігом: у Дніпрі тролейбус занесло на льоду, багато ДТП, транспорт затримується

Холоди, які прийшли в Україну, принесли з собою й опади. У Дніпрі через погіршення погоди стався транспортний колапс, детальніше розкаже 24 Канал.

Увечері неділі 7 січня почали з'являтися повідомлення про затори в місті. І хоча комунальники намагаються долати наслідки негоди, сніг обіцяють і вночі.

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Яка ситуація на дорогах Дніпра зараз

Льодяний дощ перетворює авто на бурульки, а дорогу – на ковзанку,

– пишуть місцеві пабліки.

Багато аварій на Слобожанському проспекті – це одна з головних транспортних артерій на лівому березі Дніпра. ДТП є і на правому березі, зокрема на проспекті Гагаріна.



Тролейбус "дрифтує" у Дніпрі на льоду / Фото "Дніпро оперативний"

На Слобожанському проспекті через ожеледицю буквально розвернуло тролейбус та автомобілі. Через це було заблоковано рух віадуком у напрямку центра міста.

Тролейбус на Слобожанському проспекті заблокував рух віадуком у напрямку центра Дніпра: дивіться відео

До того ж на цьому ж проспекті сталася ДТП навпроти "Макдональдсу". Автомобілі були змушені розвертатися по зустрічній.

Дніпряни розвертають авто по зустрічній, бо рух Слобожанським проспектом заблоковано через ДТП: дивіться відео

Через негоду і ДТП були зміни в русі транспорту

Через тролейбус, який розвернуло на слизькій дорозі на Слобожанському проспекті, маршрути №3, №7, №17 та №20 курсували з відхиленнями – їздили до вулиці Столєтова. Станом на дев'яту вечора тролейбус витягли, але транспорт маршрутів №3, №7, №17 та №20 поїхав у депо після закінчення зміни.

У зв'язку з крижаним дощем, що переходить у сніг, та збільшенням кількості ДТП автобуси курсували зі збільшеними інтервалами.

Трамваї працювали за оперативним розкладом, попереджали про можливі затримки.

Якою буде погода в Дніпрі 8 січня

У роликах помітно, що сніг продовжує падати. Зокрема засипає трасу Дніпро – Кривий Ріг, там густий снігопад.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що хуртовина набирає обертів, але на дорогах області працює техніка. Вона розчищає та обробляє автошляхи.

Всі, кого зараз негода застала у дорозі: будьте пильними! Завтра ж за можливості відмовтеся від поїздок власним авто. Найбільші опади очікуються 8 січня,

– попередив він.

8 січня в Дніпрі синоптики обіцяють -5...-7 градусів і сніг. Будь ласка, залишайтеся вдома, якщо є така можливість!

Поради для водіїв під час негоди

Якщо ж вам конче необхідно їхати в негоду, дотримуйтеся таких заходів безпеки:

Дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції.

Рухайтеся з увімкненими ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями.

Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами, перехрестями, світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами.

Не паркуйте автомобіль під деревами.

Користуйтеся засобами пасивної безпеки.

Не заважайте руху спецтранспорту.

На дорогах України можуть запровадити обмеження через негоду

У Мінвідновлення попереджали, що можуть перекрити основні дороги або частково обмежити на них рух, щоб розчистити сніг.

Де можуть бути обмеження на дорогах:

М-05 Київ-Одеса;

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;

М-13 Кропивницький-Платонове;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь;

Н-11 Дніпро-Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

Утім, це не повний список. Обмеження можуть запровадити "і на інших основних маршрутах, зважаючи на ситуацію".

Водіям радять взяти ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Іще варто мати термос із гарячим чаєм або кавою. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг.

В Агентстві відновлення працюватиме цілодобова гаряча лінія. Звертайтеся із запитанням щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення: +38 067 400 60 80. У разі виникнення надзвичайних ситуацій звертайтесь за номерами: 101, 102 та 103.