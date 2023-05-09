У Дніпрі уламки ракети впали на чотириповерхівку

Росія скерувала на Дніпропетровську область 8 ракет. На щастя, наша протиповітряна оборона збила всю ворожу зброю.

За даними глави ОВА, уламки російської зброї впали на чотириповерховий будинок в Дніпрі. Є поранені.

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Що відомо про наслідки атаки по Дніпру

Всі ворожі ракети над Дніпропетровщиною збили військові з повітряного командування "Схід".

Уламки російського "металобрухту" впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, вона у лікарні,

– розповіли в ОВА.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що у молодої жінки травма голови та хребта.

Сергій Лисак розповів, що в чотириповерховому будинку:

пошкоджені дах та перекриття декількох квартир;

на третьому поверсі виявили бойову частину ракети.

"Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать", – запевнив глава Дніпропетровської ОВА.

Микола Лукашук уточнив, що евакуювали орієнтовно 40 мешканців будинку.

Росія атакувала Нікополь

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що Росія вдарила по самому Нікополю та Марганецькій громаді з важкої артилерії.

Один приватний будинок знищено, ще 4 – пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі,

– розповів глава ОВА.

Микола Лукашук уточнив, що приватний будинок згорів у Нікополі, там же ворог пошкодив ще чотири. У Марганецькій громаді люди не постраждали, проте деталі атаки уточнюються.

Наслідки атаки по Нікополю / Фото з телеграму Миколи Лукашука

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