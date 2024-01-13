У Дніпрі повторні вибухи: окупанти могли вдарити балістикою з Криму

У Дніпрі під ранок 13 січня пролунали вибухи. За даними моніторингових груп, були пуски балістичних ракет з Криму.

Про вибух написали як місцеві телеграм-канали, так і цю інформацію підтвердило Суспільне. Відомо про щонайменше дві швидкісні повітряні цілі з Криму.

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Вибухи у Дніпрі: що відомо

Спершу моніторингові спільноти попередили про швидкісні цілі у напрямку Запоріжжя. Однак за мить з'явилася інформація про вибухи в Дніпрі. Зауважимо, що відстань між Дніпром і Запоріжжям становить приблизно 85 кілометрів.

Згодом моніторингові спільноти попередили про ще одну швидкісну ціль у напрямку Дніпра та Запоріжжя. Однак вона "припинила своє існування".

Телеграм-канал monitor заявляв про виходи балістики з Криму.

Додамо, що невдовзі у Дніпрі знову пролунали вибухи. Також були удари балістикою з Криму.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав не ігнорувати сигнали тривоги.

У низці областей – повітряна тривога

Перед вибухами у кількох областях оголосили повітряну тривогу. Зокрема, сирени пролунали на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині.

О 5:15 почалися відбої, однак за мить повітряну тривогу оголосили у всіх вищевказаних областях, окрім Херсонщини. Під час другої тривоги повідомили про повторні вибухи в Дніпрі.



Вибухи в Дніпрі вранці 13 січня: де оголосили повторну повітряну тривогу / Скриншот карти alerts.in.ua

Попередній удар по Дніпру: головне

Попереднього разу Росія вдарила по самому Дніпру під час масованої атаки 8 січня. Тоді по місту били як з балістики, так і ракетами Х-101/Х-555/Х-55.

Українській ППО вдалося збити дві ракети у Дніпровському та Павлоградському районах.

Під час тієх атаки найбільше на Дніпропетровщині постраждали Кривий Ріг і Новомосковськ.