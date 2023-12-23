У Дніпрі лунали вибухи: над областю успішно збили ракету

У Дніпрі пролунали вибухи. Вдруге за день в області оголосили повітряну тривогу.

Про вибухи у Дніпрі повідомили журналісти 24 Каналу. Що відомо на цю хвилину, розповідаємо далі.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

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Вдень 23 грудня стало відомо, що у Дніпрі пролунали вибухи. Ракета, яку запустили окупанти, зникла із радарів.

У Дніпропетровській обласній раді повідомили про успішну роботу ППО. Ворожу ракету збили на Дніпровським районом міста.

Водночас повітряна тривога триває через активність стратегічної авіації ворога. Закликаємо не ігнорувати загрозу, а перебувати в укриттях. Також життя може зберегти дотримання правила двох стін. Звичайна обережність може дуже допомогти.

Окупанти криють Дніпропетровщину вогнем