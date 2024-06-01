У Дніпрі вибухи пролунали до тривоги

Про наслідки обстрілу Дніпра ще не повідомляли. Що відомо про вибухи в місті наразі – розкаже 24 Канал.

Удень 1 червня вибухи одночасно з тривогою пролунали в Миколаєві. Зараз триває небезпека від ударних дронів, які встигли запустити росіяни.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі

Про те, що у місті чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного о 23:37. На той момент тривоги в області ще не було.

Дніпропетровщина стала червоною о 23:40. Імовірно, тривогу просто не встигли оголосити.

Повітряні сили майже одразу після вибухів повідомили, що на область летять "Шахеди".

Група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини,

– написали там.

Поки не відомо, якими є наслідки обстрілу Дніпра. Ми доповнимо цю новину, щойно з'явиться інформація.

Де зараз тривога

Вона охопила переважно південні та східні області, але очевидно, що її оголошуватимуть відповідно до руху безпілотників.

Моніторингові групу повідомляють, що БпЛА летять через Одещину на Вінниччину, а також через Миколаївщину та Дніпропетровщину.

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