У Дніпрі – вибухи: у мережі пишуть, що повернулися "Шахіди"

У Дніпрі ввечері 6 грудня чули вибухи. Є інформація, що була нова атака "Шахідами".

Про вибухи журналісти повідомили близько 22:00. У Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу.

Важливо Окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами: є поранений і значні руйнування

"Шахіди" повернулись

Згодом в мережі з'явилась інформація, що з Півдня летять ворожі дрони у напрямку Дніпропетровської та Полтавської областей. Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив атаку окупантів, а також натякнув, що "Шахіди" справді повернулись.

Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас з Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні "байкери" будуть припарковані,

– написав Лукашук.

В повітряному командуванні "Схід" зазначили, що працює ППО, передає телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Росія робила паузу в застосуванні "Шахідів"

Речник командування ЗСУ Юрій Ігнат 6 грудня зауважив, що Росія перестала застосовувати "Шахіди". Окупанти мали 1 750 іранських дронів, але понад 400 – використали, близько 300 – знищили ЗСУ з 13 вересня.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що "Шахіди" вже не становлять такого ризику, який вони становили, наприклад, у жовтні. Україна вчиться боротись з новими видами зброї.

Втім, нова атака може свідчити, що окупанти могли отримати нову партію "Шахідів".