У Дніпрі горіла електропідстанція: у деяких районах зникло світло
Джерело:ДСНС
На електропідстанції у Дніпрі 5 листопада виникла масштабна пожежа. Повідомляли, що в деяких районах зникло світло.
Про пожежу писали місцеві телеграм-канали, а згодом підтвердили і в ДСНС.
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Що горить у Дніпрі
Очевидці повідомляють, що пожежа спалахнула на енергетичному об'єкті у районі Діївка. Через це зникла електроенергія у Діївці та у житловому масиві "Західний".
Вогнеборці, прибувши на виклик близько 15:00, з'ясували, що пожежа виникла в одноповерховій будівлі електропідстанції. Займання було у розподільчій електрошафі.
Пожежа на підстанції / Фото ДСНС
Наслідки пожежі
Вогонь пошкодив трансформатор, знищив котушку, закритий розподільчий пристрій
та внутрішньо-об’єктові кабельні мережі. Загальна площа пожежі становить 40 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Пошкоджений трансформатор / Фото ДСНС
Займання локалізували о 15:55, а ліквідували – о 16:18.
У мережі публікують відео та фото з місця події. Над містом видно чорний густий дим. Його стовп розтягнувся за декілька метрів від місця пожежі.
Відключення світла
Через атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі, в регіонах тимчасово відключають світло. Перед тим публікують гарфіки, однак 5 листопада "Укренерго" запровадило аварійне відключення світла на території України. Відповідні обмеження ввели у 7 областях держави, а також місті Київ.
Де відключили світло:
- у Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Житомирській,
- Сумській,
- Харківській,
- Полтавській області.
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