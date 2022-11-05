У Дніпрі горіла електропідстанція: у деяких районах зникло світло

На електропідстанції у Дніпрі 5 листопада виникла масштабна пожежа. Повідомляли, що в деяких районах зникло світло.

Про пожежу писали місцеві телеграм-канали, а згодом підтвердили і в ДСНС.

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Що горить у Дніпрі

Очевидці повідомляють, що пожежа спалахнула на енергетичному об'єкті у районі Діївка. Через це зникла електроенергія у Діївці та у житловому масиві "Західний".

Вогнеборці, прибувши на виклик близько 15:00, з'ясували, що пожежа виникла в одноповерховій будівлі електропідстанції. Займання було у розподільчій електрошафі.



Пожежа на підстанції / Фото ДСНС

Наслідки пожежі

Вогонь пошкодив трансформатор, знищив котушку, закритий розподільчий пристрій

та внутрішньо-об’єктові кабельні мережі. Загальна площа пожежі становить 40 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає.



Пошкоджений трансформатор / Фото ДСНС

Займання локалізували о 15:55, а ліквідували – о 16:18.

У мережі публікують відео та фото з місця події. Над містом видно чорний густий дим. Його стовп розтягнувся за декілька метрів від місця пожежі.

Відключення світла

Через атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі, в регіонах тимчасово відключають світло. Перед тим публікують гарфіки, однак 5 листопада "Укренерго" запровадило аварійне відключення світла на території України. Відповідні обмеження ввели у 7 областях держави, а також місті Київ.

Де відключили світло:

у Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській області.

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