Понівечені будинки та авто: які наслідки атаки на Дніпро та скільки ракет вдалось збити
Джерело:Сергій Лисак
Уночі 26 травня російські терористи знову намагались атакувати територію України крилатими ракетами та "Шахедами". Гучно цієї ночі було і в Дніпропетровській області.
Очільник ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки атаки. Попередньо, є постраждалий.
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Що відомо про руйнування
У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Внаслідок влучання пошкоджено 2 житлові будинки та 2 авто. Крім того, на двох приватних підприємствах сталось загоряння, яке оперативно приборкали рятувальники.
Також руйнувань зазнала АЗС, а її працівник отримав поранення. Йому вже надали меддопомогу – лікуватиметься вдома.
Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото з телеграму Лисака
Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Росіяни вночі вкотре обстріляли з БпЛА Марганецьку громаду. На щастя, минулося без жертв.
Скільки ворожих цілей вдалось знищити
За даними ОВА, вночі окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспію.
Попередньо, військові повітряного командування "Схід" цієї ночі збили 5 крилатих ракет та 6 "Шахедів" над Дніпропетровською областю.
Лисак також закликав дочекатися офіційної інформації від Повітряних сил.
Росія атакувала Київ: що відомо
- Глава КМВА Сергій Попко зазначив, що, попередньо, вдалося знищити всі крилаті ракети, запущені ворогом. Ними російські загарбники били з акваторії Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- Як згодом стало відомо, в Оболонському районі впали уламки, пошкоджений дах одного з ТРЦ – без займання та критичних руйнувань. Крім того, в іншій частині району пошкоджені автомобілі, які були на стоянці.
- Також падіння уламка на приватний будинок зафіксували у Шевченківському районі. Внаслідок цього пошкоджені дах і вікно. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.