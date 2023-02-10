Дніпро атакували "Шахідами": як наші сили збили всі – приголомшливе відео

У Дніпрі українські військові знищили ворожі "Шахіди", які намагались атакувати область. Українські захисники заспокоїли людей, розповівши, що нічого не прилетіло.

Відео наші бійці оприлюднили вдосвіта 10 лютого. На кадрах помітно, як палає ворожа техніка.

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Що відомо про знищення ворожих дронів

Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло. Подробиці пізніше,

– повідомили в оперативному командуванні "Схід".

Ба більше, наші військові також додали відео, на якому помітно, як палають збиті опівночі проти 10 лютого "Шахіди".

Як палають ворожі "Шахіди": дивіться відео

"Тримаємо стрій, наближаємо Перемогу!" – зауважили українські військовослужбовці.

Що відомо про ворожі дрони