Дніпро атакували "Шахідами": як наші сили збили всі – приголомшливе відео
10 лютого 2023, 06:31Читать новость на русском
Джерело:Повітряне командування "Схід"
У Дніпрі українські військові знищили ворожі "Шахіди", які намагались атакувати область. Українські захисники заспокоїли людей, розповівши, що нічого не прилетіло.
Відео наші бійці оприлюднили вдосвіта 10 лютого. На кадрах помітно, як палає ворожа техніка.
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Що відомо про знищення ворожих дронів
Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло. Подробиці пізніше,
– повідомили в оперативному командуванні "Схід".
Ба більше, наші військові також додали відео, на якому помітно, як палають збиті опівночі проти 10 лютого "Шахіди".
Як палають ворожі "Шахіди": дивіться відео
"Тримаємо стрій, наближаємо Перемогу!" – зауважили українські військовослужбовці.
Що відомо про ворожі дрони
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 8 лютого, що росіяни не запускають "Шахіди" по Україні останніми тижнями, адже бояться нашої зброї. Варто зауважити, що минулі атаки ворога були невдалі.
- За словами речника, вороги бояться німецьких самохідних зенітних установок Gepard, французьких САУ Caesar, зенітно-ракетних комплектів, зокрема і БУКів, С-300, а також мобільних вогневих груп.
- Однак Юрій Ігнат пояснив, що окупанти далі хочуть збудувати завод з виробництва дронів на своїй території десь в глибині Росії. Ба більше, за даними ISW, російські окупанти можуть використовувати завод із виробництва іранських дронів в Таджикистані.