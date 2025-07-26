Росія атакувала Дніпро та Кам'янське: які наслідки нічного терору

Російська армія не припиняє терор українських міст. Так, вночі 26 липня окупанти атакували Дніпро та Кам'янське, що в Дніпропетровській області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеву владу.

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Що відомо про наслідки атаки на Дніпро та Кам'янське?

Ворожі сили атакували Кам'янське вночі 26 липня. Тоді очільник ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи у Кам'янському. Він зазначив, що противник здійснив ракетну атаку.

Міський голова Андрій Білоусов зазначив, що внаслідок ракетної атаки сталася пожежа.

"Будь ласка, дотримуйтеся інформаційної тиші. Офіційні повідомлення та деталі – згодом", – написав він.

Додамо, що під атакою також опинилося Дніпро. Так, вночі там лунали вибухи. За даними міського голови Філатова, внаслідок атаки є загиблий.

"На жаль в житловій багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", – повідомив о 6:37 мер Борис Філатов.

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До слова, цієї ночі Шосткинщина була під масованою атакою ворога, про що повідомив глава Сумської ОВА Григоров.

Росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.

Він повідомив, що зафіксовано пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження.