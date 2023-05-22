Дніпро зазнав потужної атаки ворога, але витримав її: перша інформація від ОВА

Уночі 22 травня росіяни атакували Дніпропетровську область із різних видів далекобійного озброєння. У Дніпрі місцеві чули до двох десятків потужних вибухів упродовж короткого проміжку часу.

Очільник Обласної військової адміністрації регіону Сергій Лисак повідомив у телеграмі, що Сили оборони вправно виконали свою роботу. "Ми витримали атаку", – наголосив він.

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Дніпро зазнав потужної атаки ворога вночі 22 травня

О 04:25 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив повідомлення з першою офіційною інформацією про атаку росіян на регіон.

Завдяки Силам оборони ми витримали атаку. Деталі згодом. Поки нічого не коментуємо. Поставтесь серйозно до правил воєнного стану,

– написав він.

Дещо раніше, о 3:44, Лисак просив мешканців області зберігати спокій та залишатися в укриттях до кінця тривоги. Власне, тривогу оголосили на Дніпропетровщині ще о 2.28.

За твердженнями моніторингових пабліків у соцмережах, регіон, попередньо, зазнав комбінованої атаки ворога із застосуванням ракет Х-22, Х-101/555 та "Шахедів". О 04.05 у Дніпропетровській області оголосили відбій. Утім, тривога в усіх інших областях станом на 4.40 триває.

Що цікаво, міська влада поставилася до атаки навіть із відносним гумором. Зокрема, мер Дніпра Борис Філатов наразі обмежився таким коментарем: "Поліз за ковбасою в холодильник…Чому завжди після обстрілів хочеться їсти?"

отже, наразі очікуємо докладнішої інформації від офіційних осіб про нічні події на Дніпропетровщині. А також піклуємося про власну безпеку, адже повітряна тривога в Україні триває.З регіону Каспійського моря Росії, попередньо, був запуск ракет повітряного базування, також запускали на наші землі й "Шахеди", які росіяни чомусь називають "Геранями".Поки наші сили ППО працюють, зберігаємо інформаційну тишу та не фіксуємо їхню роботу на фото чи відео.

Зауважмо, увечері 21 травня Росія завдала ракетного удару по Харківщині. В епіцентрі опинилося селище Циркуни. За попередніми даними, росіяни атакували ракетами С-300.