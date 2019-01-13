"Дніпро" перемогло "Динамо", "Донбас" розгромив "Білий Барс": огляд матчів УХЛ

У неділю, 13 грудня, було зіграно одразу три матчі чемпіонату України з хокею. "Кременчук" мало не втратив очки в грі з "Крижаними Вовками", "Дніпро" всуху переграв "Динамо", а "Донбас" закинув одразу сім шайб у ворота суперника.

Крижані Вовки – Кременчук 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 Поліщук (Бєльський, Роганов), 15:21. 1:1 Бурнатов (Мікульчик, Черемнов), 46:01. 1:2 Грицьких (Зайцев, Кисельов), 55:27. 1:3 Ворона (Севрюгин, Гриценко – менш.), 58:46.

Поєдинок "Крижані Вовки" почали дуже впевнено та одразу стали атакувати ворота "городян". Пресинг від киян вилився в закинуту шайбу, однак арбітри зустрічі не зарахували цей точний кидок. На екваторі першого періоду гості все ж змогли обійти оборону противника і відкрити рахунок – Богдан Поліщук скористався помилкою Микити Глотова і відправив шайбу в його ворота.

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У другому періоді команди зіграли так само – як по грі, так і за кількістю закинутих шайб. До другого перерви на табло горіли незмінні 0:1.

У заключній двадцятихвилинці команді Миколи Сидорова, зусиллями Михайла Бурнатова, вдалося зрівняти рахунок на табло і повернутися в гру. Однак під завісу зустрічі "городяни" ще двічі вразили ворота Микити Глотова і здобули перемогу в напруженому матчі. На цей раз відзначилися Владислав Грицьких та Олексій Ворона, який закинув шайбу в меншості.

Таким чином команда Олександра Савицького перервала триматчеву серію поразок та здобула важливі три очки.

Динамо – Дніпро 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 0: 1 Коваленко (Афанасьєв, Ромащенко), 20:31. 0:2 Коляда (Білоусов, Бондаренко – більш.), 38:22. 0:3 Золотухін (Декало, Коляда), 58:32.

Активніше поєдинок розпочали гості, які зробили ставку на швидкий гол. В одному з моментів стійка воріт врятувала Тимура Мамедова від пропущеного кидка. Але захист "динамівців" витримав натиск суперників та ближче до середини періоду відсунув гру від своїх володінь. Перші 20 хвилин так і завершилися з нулями на табло.

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Зате спрацювала ставка херсонців на старті другого періоду. Микита Коваленко виявився на ударній позиції та розстріляв кіпера суперників – 0:1. Для форварда це десята шайба в чемпіонаті. Вдруге "Дніпро" засмутив противника під кінець періоду – в більшості відзначився Микола Коляда.

У заключному ігровому відрізку харків'яни намагалися хоча б розмочити рахунок, але занадто впевнено діяв захист клубу з Херсона на чолі з їх голкіпером. У деяких епізодах нападаючим господарів відверто не щастило, адже кілька вірних моментів вони мали. Коли підопічні Куликова пішли всією командою на штурм, то нарвалися на швидкий випад суперників – Іван Золотухін закинув третю шайбу для свого колективу.

В результаті херсонці вивозять з Харкова чергові три бали, а Олег Петров вкотре залишає свої ворота на замку.

Донбас – Білий Барс 7:0 (2:0; 1:0; 4:0)

Шайби: 1:0 Костіков (Кірющенков, Кузьмик), 1:19. 2:0 Разумов (Сильницький) 19:55. 3:0 Пуголовкін (Смірнов, Луговий), 36:30. 4:0 Смірнов (Пуголовкін), 46:49. 5:0 Разумов (Деніскін), 47:51. 6:0 Коренчук (Лялька, Пуголовкін – більш.), 52:42. 7:0 Сильницький (Лялька, Мазур – більш.), 54:36.

Вже на 2-й хвилині матчу "Донбас" вийшов вперед після точного кидка Олександра Костікова. Незважаючи на низку вилучень (хокеїсти заробили 12 малих штрафів), мінімальний рахунок зберігався на табло до останніх секунд двадцятихвилинки. Лише за 5 секунд до кінця періоду Максим Разумов закинув дебютний гол за "Донбас", і подвоїв перевагу.

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Другий період також видався насиченим на емоції: в середині зустрічі вилучення до кінця матчу за втручання в дії суддів заробили Євген Тимченко та Олександр Бобкін. "Білий Барс" намагався "прошити" Богдана Дьяченко, але отримав контратаку – Артем Пуголовкін відправив шайбу у ближній для воротаря кут, і зробив рахунок 3:0.

У третьому періоді "Білий Барс" посипався, і пропустив відразу чотири шайби. Спочатку по шайбі у ворота білоцерківців відправили Ілля Смірнов і Максим Разумов, а потім дві чисельних переваги поспіль реалізували Ілля Коренчук і Юрій Сильницький.

7:0, "Донбас" оформив суху перемогу над "Білим Барсом", та продовжує переслідувати лідера "Дніпро".

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