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      "Дніпро" у напруженому матчі здолав "Київ-Баскет", "Політехнік" переміг "Черкаських Мавп"

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      "Дніпро" мінімально переміг "Київ-Баскет"
      "Дніпро" мінімально переміг "Київ-Баскет" / ФБУ

      "Київ-Баскет" програв на останніх секундах "Дніпру" в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч – 78:79. А у паралельному матчі "Політехнік" впевнено переміг "Черкаських Мавп" – 71:89.

      "Київ-Баскет" – "Дніпро" 78:79 (12:18, 26:19, 19:16, 21:26)

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      Одразу захопити якусь суттєву ігрову перевагу жодному з суперників не вдалося. Більшу частину часу стартової 10-хвилинки команди йшли рівно. Першими ж пристрілялися гості. Триочкові Ревзіна та Вільховецького позначили невелику перевагу дніпрян під кінець чверті. Загалом гості перевершили господарів за дальніми влучаннями – 3:0.

      Втім скористатися з цього аби й надалі збільшувати різницю гості не змогли. Зустріч і надалі проходила рівно. Кияни при цьому покращили реалізацію триочкових. За підсумками першої половини команди мали вже по 4 точних дальніх кидків. Саме влучний триочковий потенційного новачка "Київ-Баскета" Латковича на останній секунді другої чверті приніс господарям мінімальну перевагу за підсумками першої половини.

      З поновленням гри по перерві чіткіше стала позначатися перевага господарів у реалізації. Вперше за поєдинок кияни вийшли вперед на 9 очок. Найактивнішими на майданчику в господарів у цей час були Мангано та Латкович, який навіть з лави запасних поривався допомагати партнерам підказками. Втім це не завадило "Дніпру" скоротити до заключної чверті різницю до чотирьох очок.

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      З початком четвертої 10-хвилинки гості віднайшли сили, аби додати темпу. Відставання вдалося скоротити до трьох очок. Здавалося, що кияни "попливуть", як і наприкінці попереднього поєдинку проти Політехніка. Однак результативні атаки Челована та Кріка своєчасно підбадьорили господарів. Хоча дніпряни і далі не відступалися від спроб переломити перебіг подій на майданчику. За 33 секунди до кінця ігрового часу рахунок зрівнявся – 77:77. Після лише одного влучного штрафного від Мангано Мішула завершив влучанням свою атаку – гості вийшли вперед за 25 секунд до сирени. Кияни взяли тайм-аут. Господарі мали час на атаку, але в її завершенні Латкович не влучив з-за дуги по центру. Відтак друга поспіль поразка Київ-Баскета на останніх секундах.

      "Черкаські Мавпи" – "Політехнік" 71:89 (25:22, 17:21, 14:24, 15:22)

      "Черкаські Мавпи" мали прекрасну нагоду поліпшити турнірне становище. У гості до них завітав записний аутсайдер, який до того ж віддав чимало сил у столиці у поєдинку із "Київ-Баскетом".

      Натомість черкасці, хоча і зазнали розчарування програвши "Дніпру" на останній секунді вдома, мали можливість підготуватися до поєдинку у рідних стінах. Спочатку гра складалася доволі прогнозовано, обидві команди грали у відкритий баскетбол і господарі почувалися впевненіше. Було враження, що додати вони зможуть коли це лишень буде потрібно.

      Проте сталося усе навпаки, додали саме харків’яни, навіть граючи вузькою ротацією вони дуже агресивно провели третю чверть, їхня перевага сягнула понад 10 очок. Як і у попередньому поєдинку у складі команди Володимира Коваля виділявся Грем.

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      Максим Міхельсон зміг надихнути свою команду на заключну десятихвилинку і "Мавпи" доволі швидко відквитали половину відставання. Саме у цей час свої найкращі якості: холоднокровність і влучність проявив Роман Козлов – 6 із 9 дальніх такий його результат у звітному матчі. Та й загальний відсоток триочкових у Політехніків у цій грі перевалив за 50.

      Така влучність знезброїла суперників, які не знайшли у собі сили врятувати цю гру.

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      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК "Дніпро" БК "Київ-Баскет" БК "Політехнік" БК "Черкаські Мавпи"
      Джерело: 24 Канал
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