На Дніпропетровщині легковик злетів з дороги: постраждали діти

12 грудня 2021 , 10:33
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Джерело:

ДСНС

У Дніпропетровській області вночі 12 грудня водій Daewoo Lanos злетів на узбіччя та перекинувся. У результаті одна людина загинула, а ще двоє дітей постраждали.

Аварія сталася о 00:56 між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району.

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За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням. Він з'їхав на узбіччя та перекинувся.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок ДТП загинув пасажир 1992 року народження. Також постраждали 2 дівчинки 2005 та 2006 років народження. Їх госпіталізували до Магдалинівської центральної районної лікарні.

Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють обставини пригоди.

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Автор: Ольга Музика