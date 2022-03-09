Ракетний удар по Дніпропетровщині: прокуратура відкрила кримінальне провадження
Джерело:Дніпропетровська обласна прокуратура
Окупанти 8 березня скоїли ракетний удар по шкільному стадіону у селищі Григорівка на Дніпропетровщині. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Ворог пошкодив стадіон місцевої школи. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна та двері навчального закладу.
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На щастя, постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілу немає.
Удар пошкодив стадіон місцевої школи. Вибухова хвиля вибила вікна та двері навчального закладу, загиблих та травмованих немає,
– мовиться у повідомленні.
Ракетний удар по шкільному стадіону / Фото Дніпропетровська обласна прокуратура
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