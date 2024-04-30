На Дніпропетровщині невідомі спалили могили загиблих воїнів

В місті Марганець на Дніпропетровщині 28 квітня вандали понівечили надгробки загиблих українських захисників. Про це повідомила мати полеглого Героя Світлана Кожемян.

Невідомі понівечили могили двох загиблих воїнів. Рідні дізналися про це, коли прийшли на центральний цвинтар Марганця, щоб покласти квіти та вшанувати пам'ять захисників.

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Згоріло геть усе

Два надгробки полеглих Героїв згоріли вщент. Один з них – Анатолій Кожемян. Його мати виклала фото понівечених могил на своїй сторінці в фейсбуці.

Жінка звернулась до підписників з проханням допомогти знайти вандалів.

Хто був на центральному кладовищі 28 квітня з 12 години до 13 години? Стався підпал могили мого сина і ще одного побратима, згоріло геть усе. Якщо хтось з присутніх бачив, що котрісь молоді чоловіки підходили до могил військових, велике прохання зателефонувати,

– написала Світлана та вказала власний номер телефону.



Понівечена могила загиблого Героя Анатолія Кожемяна / Фейсбук Світлани Кожемян

Допис матері загиблого Героя викликав у багатьох людей обурення діями вандалів. Світлані співчували та висловлювали підтримку.

Водночас з'явились хейтери, які звинуватили її. Нібито жінка залишила на могилі запалену лампадку і через це сталася пожежа.

Жінка різко відповіла їм, наголосивши, що "ніякої лампадки не було, ніхто нічого не палив".

Мені і так зле, а ви від цього смакуєте, краще б допомогли!! Досить писати дурниці! Само по собі не могло загорітись! Владі немає ніякого діла, тоді я сама буду вирішувати "свої" проблеми!

– резюмувала мати загиблого воїна.

Світлану підтримали місцевий паблік, який підтвердив, що могили Героїв були підпалені, а також гарантував винагороду тому, хто повідомить інформацію про вандалів, які понівечили надгробки.

Вандали не вперше руйнують могили загиблих захисників