Засипало ґрунтом: на Дніпропетровщині дістали тіло людини
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
У Дніпропетровській області стався зсув ґрунту. Відомо, що одна людина внаслідок цього загинула.
На Дніпропетровщині рятувальники визволили тіло людини з-під завалу. До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дніпровська міста Павлоград, під час проведення земляних робіт стався зсув ґрунту та засипало людину.
Дивіться також У Дніпрі спалили "меморіал" загиблих під час удару по багатоповерхівці в січні
Чоловік був на глибині трьох метрів
Обвал ґрунту стався під час проведення земляних робіт працівниками комунального підприємства.
Людину засипало землею на глибині трьох метрів. Надзвичайники зняли шар ґрунту та вилучено тіло чоловіка 1970 року народження. Його передали працівникам Національної поліції.
До місця події залучено 13 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
У Дніпропетровській області сталася ДТП
- У Дніпропетровській області сталася аварія на одному з автошляхів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є загиблі та постраждалі. Серед жертв аварії також і боєць Інтернаціонального легіону. Він приїхав захищати нашу державу від російського агресора на фронті.
- Речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська зазначила, що за кермом автівки був боєць Інтернаціонального легіону родом зі Швеції. Внаслідок аварії він загинув.
- Крім того, в автівці також перебував і пасажир – громадянин Австралії, який зазнав тілесних ушкоджень. В одному з медичних закладів Дніпра повідомили журналістам, що наразі австралієць перебуває у лікарні.