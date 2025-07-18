На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув
- У ніч проти 18 липня росіяни атакували Дніпропетровську область.
- Ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник – поранений.
У ніч проти 18 липня окупанти атакували Дніпропетровську область. Противник поцілив у електровоз, внаслідок чого загинув машиніст.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
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Що відомо про влучання в електровоз на Дніпропетровщині?
В ніч проти 18 липня російські війська вкотре тероризували українські міста. Під прицілом ворога опинилася Дніпропетровщина.
Так, там окупаційна армія Росії поцілила в електровоз. На жаль, відомо про те, що машиніст загинув. Також, за даними пресслужби Укрзалізниці, помічник машиніста зазнав поранення. Він перебуває в стабільному стані.
На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник - поранений, але в стабільному стані,
– ідеться в повідомленні.
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До слова, вранці 18 липня очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що противник уночі вдарив безпілотниками по Павлоградському району – Вербківській і Богданівській громадах.
На жаль, є загиблий та ще 2 постраждалих.