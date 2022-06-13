Дніпропетровщину обстріляли з "Ураганів": 5 людей травмовані, одна жінка загинула

Російські загарбники у ніч проти 13 червня завдали удару по житловому сектору Зеленодольска. На жаль, не минулося без жертв та постраждалих.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, окупанти обстріляли Зеленодольськ "Ураганами".

Важливо Окупанти відтіснили ЗСУ з центру Сєвєродонецька, йдуть важкі бої

Ворожі снаряди поцілили по житлових багатоповерхівках, влучивши у квартиру. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула. Є поранені, серед яких:

3 жінки,

двоє чоловіків.

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Їм надається вся необхідна допомога. Також вночі окупанти знову вдарили по Великій Костромці. Поцілили в житловий будинок, внаслідок чого сталася пожежа. Зачепило і лінії електро- та газопостачання. Постраждалих немає.

В інших громадах області наразі ситуація контрольована. Попри ворожі обстріли українські захисники міцно тримають оборону. Війна триває і вона зовсім поруч. Російські нелюди мають відповісти за свої злочини,

– підкреслив Лукашук.

Що ще відомо про обстріл Дніпропетровщини

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, що "Ураган" гатить забороненими касетними боєприпасами. За даними Вілкула, внаслідок обстрілу є прямі влучення у квартири багатоповерхівок.

Тим часом голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий додав, що наразі проводиться перевірка міста на наявність нерозірваних касетних снарядів. Ворог на території громади відсутній. Обстріли ведуться на відстані.

Додамо, що 12 червня ворог також гатив з "Ураганів". Окупанти обстріляли 2 райони Дніпропетровщини. Внаслідок "прильотів" загинула жінка та зруйновано будинки. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ворог обстріляв одразу Синельниківський та Криворізький райони області.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Внаслідок обстрілів у Покровській громаді загинула жінка, а також зруйнувало будинок.

У Зеленодольський громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів". Наразі пожежники загасили вогонь. Там обійшлося без постраждалих.

Попередні обстріли Дніпропетровщини

11 червня російські окупанти обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині. Ворог гатив артилерією та "Ураганами". Є двоє поранених.

Також Криворізький район був під обстрілами 7 червня. Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки.

Жахливі наслідки обстрілу Дніпропетровщини: дивіться відео