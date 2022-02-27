У Дніпрорудному мер Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам – ті повернули назад

27 лютого 2022 , 21:17
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Джерело:

телеграм "Останній Блокпост"

У місті Дніпрорудному Запорізької області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам. Злякані окупанти повернули назад.

Героїзм українців лякає російських загарбників. У Дніпрорудному місцеві герої зупинили окупанта. Люди йшли на ворожі танки з словами "Слава Україні" та "Героям слава".

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Російські бойовики злякалися та розвернули танки.

Не бійтеся давати відсіч загарбникам! Україна перемагає,
– мовиться у повідомленні

Герої з Дніпрорудного змусили танки розвернутися: дивіться відео


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Автор: Мар'яна Бекало