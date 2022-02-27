Дніпряни масово гуртуються та готуються "зустрічати" ворога

Мешканці Дніпра масово вийшли на вулиці міста, щоб надати ворогу "теплий прийом". Вони власноруч створюють та укріплюють форпост.

Зокрема, розставляються барикади з коробок та мішків. Кілька десятків машин продовжують звозити допомогу.

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Усі виглядають цілком спокійними та готовими дати відсіч. Тож теплого прийому у Дніпрі окупантам очікувати не варто.

Дніпро готується і гуртується! Ми на своїй землі! Слава Україні!,

– написали у Міноборони.

Волонтери також розкладають сотні пляшок, ймовірно, готуватимуть коктейлі молотова. До речі – як їх приготувати, ми написали тут.

Люди також зносять їжу та ліки. На місці можна й записатись до тероборони.

Також на відео, яке оприлюднили, помітно, що цим зацікавились й іноземні журналісти, які теж вперто переконані, що Дніпро – це Україна.

Як дніпряни готуються "зустрічати" окупантів: дивіться відео

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