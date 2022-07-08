Спершу повідомили про ракету: у Дністровському водосховищі знайшли паливний бак літака

Вранці 8 липня повідомили, що у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету. На місце події вирушили фахівці.

Водночас згодом вдалося встановити, що знахідка виявилася паливним баком літака. Деталей наразі не розкривають.

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Предмет, який дайвери виявили на дні Дністровського водосховища, виявився не ракетою, а паливним баком літака,

– мовиться у повідомленні.

У Дністровському водосховищі знайшли паливний бак літака: дивіться відео

Україні загрожують "Калібри"

Оперативне командування "Південь" 7 липня повідомило, що росія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі. Зафіксували вже 5 ракетних кораблів і 2 підводні човни. Окрім того, у Чорному морі дислокується великий десантний корабель

За даними ОК "Південь", на ракетних носіях – 48 ракет "Калібр". Загроза ракетних ударів по території України залишається. Людей просять дотримуватися правил безпеки. Морську десантну операцію вважають малоймовірною. Однак загроза є.

Втрати ворога

Українцям нагадують, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про повітряну тривогу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій. Довіряти варто лише інформації з офіційних джерел.

Тим часом українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. Станом на 8 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 36 900 ліквідованих окупантів. Окрім того, українським захисникам вдалося знищити:

танків – 1 637 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 811 одиниць;

артилерійських систем – 828 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 247 одиниць;

засобів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 669 одиниць;

крилатих ракет – 155 одиниць;

кораблів чи катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685;

спеціальної техніки – 66 одиниць.

Тим часом окупанти завдали удару по власних позиціях поблизу Нескучного (Запорізька область).

Зауважте – втрати ворога станом на 8 липня: дивіться відео