До 2030 планують повний контроль над Білоруссю: журналісти отримали внутрішній документ Кремля

У внутрішньому документі Кремля мовиться, що Росія планує до 2030 року повністю контролювати Білорусь. Тобто мовиться про законодавство, війська, мову, освіту.

Ба більше, Владімір Путін навіть планує контролювати зовнішню політику Мінська та керувати нею у своїх інтересах. Експерти вважають, що документ виглядає правдоподібно і його слід сприймати серйозно.

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Що планує Росія щодо Білорусі

Група журналістів із різних країн світу отримала доступ до внутрішнього документа влади Росії "Стратегічні цілі Росії на білоруському напрямку".

За їхніми даними, стратегію з інтеграції Білорусі до Росії розробляли в адміністрації президента спільно із СЗР, ФСБ, ГРУ та Генштабом зс Росії у 2021 році.

Згідно з російським документом Владімір Путін запланував до 2030 року:

адаптувати білоруське законодавство під російське;

керувати зовнішньою політикою республіки на користь Росії;

збільшити військову присутність біля Білорусі;

домогтися верховенства російської мови над білоруською;

роздати білорусам російське громадянство.

Тобто досягнути всіх цих цілей Кремль планував протягом 9 років – до 2030 року.

Російське керівництво збиралося змінити владу в Україні та на хвилі успіху остаточно поглинути Білорусь,

– вважає співрозмовник одного з видань-партнерів "Досьє" у розвідці.

Що містить російський документ

"Стратегічні цілі Росії на білоруському напрямку" складаються з 17 сторінок. Там є завдання різної терміновості:

короткострокові – до 2022 року;

середньострокові – до 2025 року;

довгострокові – до 2030 року.

Згідно з документом, ключову роль у планах Кремля відіграє договір "Союзна держава". Адже через нього Росія планує наростити свої сили у Білорусі.

Наприклад, до кінця 2022 року перед адміністрацією президента стояло завдання переконати білоруське керівництво у необхідності роботи над "Союзною державою". Окрім того, Кремль поставив перед собою ще багато завдань. Зокрема:

російська розвідка має обмежити вплив "націоналістичних та прозахідних" си л, завершити реформу білоруської Конституції з урахуванням інтересів Росії, закріпити проросійські настрої у військових та політичних елітах і серед населення;

л, завершити реформу білоруської Конституції з урахуванням інтересів Росії, закріпити проросійські настрої у військових та політичних елітах і серед населення; адміністрація президента збирається забезпечити контроль над інформаційним простором Білорусі до 2030 року. Зокрема, за допомогою збільшення кількості російських ЗМІ у Білорусі та посилення російського інформаційного впливу серед населення;

Білорусі до 2030 року. Зокрема, за допомогою збільшення кількості російських ЗМІ у Білорусі та посилення російського інформаційного впливу серед населення; Росія має намір запровадити спрощену процедуру видачі російських паспортів білоруським громадянам;

білоруським громадянам; до 2030 року Росія сподівається відкрити в Білорусі пункти здачі російського Єдиного державного екзамену ;

; відкрити нові центри науки та культури у Могильові, Гродно та Вітебську. Ймовірно, філії "Росспівробітництва", які часто є прикриттям російських розвідників та "агентів впливу".

Росія усвідомлює, що Білорусь намагається зупинити ці процеси. Дещо з цього видно публічно, наприклад, затягування процесу політичної інтеграції. Але Росія продовжує свій тиск (на Білорусь – 24 Канал), незважаючи ні на що,

– заявив співрозмовник іноземних журналістів.