До 9 травня ми розчаруємо російську армію ще більше, – Маляр

Ні для кого не секрет, що Росія живе символічними датами. Це помітно неозброєним оком. З наближенням 9 травня все більше звучить прогнозів про дії агресора у війні з Україною. Свою думку озвучила й заступниця Міністра оборони України.

Ганна Маляр дала розгорнуте інтерв'ю виданню НВ, у якому розповіла, що готує українське військо для загарбників на сакральне для тих 9 травня. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні наближається, тому окупанти чимдуж намагаються здолати український спротив, аби бодай якусь перемогу показати російському народу. Для нього цей день надзвичайно важливий, проте, здається, не всі росіяни розуміють справжній сенс Дня перемоги.

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Журналісти НВ запитали у Ганни Маляр, що вона очікує від Росії на 9 травня. Заступниця міністра оборони зазначила, що загарбники планували провести гучний парад з нагоди Дня перемоги у Києві, проте українські воїни відбили ворожу навалу і вже у квітні почали очищати область від наслідків окупації.

Ми вже зруйнували ці плани і, думаю, на 9 травня розчаруємо російську армію по певних напрямках ще більше,

– підкреслила Маляр.

Вона також зауважила, що росіяни звикли підлаштовуватись під якісь дати і це є очевидний "кагебістський" почерк. Зокрема, українська влада помітила, що Кремль схильний консультуватися навіть з представниками окультного цеху. Зазначимо, що окультизм –це вчення, що визнає існування надприродних сил і можливість спілкування з ними за допомогою ритуалів та магії.

Ганна Маляр згадала й про гумористичне забарвлення цієї дати. Вона зазначила, що "вже всі це 9 травня перетворили майже на мем". Їй здається, що Кремль використає іншу стратегію та їхня відповідь українцям надійде з певним запізненням.

Проте український народ на чолі з владою стоїть на своєму і не змінить своєї позиції. В інтерв'ю Маляр розповіла, що в інтернеті шириться російська пісня "Этот день победы", проте трішки змінена. В кінці аудіозапису звучить "Этот день победы Украины".

В такий спосіб ми також передаємо російській армії привіт, вже інформаційно,

– заявила Ганна Маляр.

Що очікує світ від Кремля на 9 травня:

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