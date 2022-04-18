До 95% українців, які виїхали з країни через війну, хочуть повернутися, – Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, мільйонам наших земляків довелося виїхати з України. Але більшість із них, запевнений президент Володимир Зеленський, планують повернутися.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN, яке опублікував Офіс Президента. Але зробити це українці зможуть лише за умов стабілізації ситуації в країні.

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Більшість українців повернуться до країни після війни

Близько 93 – 95% тих людей, які виїхали через війну, хочуть повернутися,

– підкреслив Зеленський.

Усі ці люди прагнуть повернутися додому. Але президент додав, що робити цього ще зарано. Передовсім жінкам і дітям. Він зазначив, що їхати до України можна буде лише в разі стабілізації ситуації.

Дивіться повністю інтерв'ю Володимира Зеленського:

Зазначимо, що Управління Верховного комісара у справах біженців повідомило про те, що Україну покинуло понад 4,6 мільйона людей. Відомо також про 7,1 мільйона, які виїхали до безпечніших регіонів країни. Тож від початку повномасштабної війни свої оселі покинули 11,7 мільйона людей, а це понад чверть населення країни.

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