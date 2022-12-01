До Білорусі прилетіла група російських генералів і ще невідомий VIP-борт, – ЗМІ

Сьогодні зранку на аеродромі Білорусі в Мачулищах приземлився пасажирський літак, який доправив туди групу російських генералів. Пізніше у небі помітили урядовий VIP-борт Росії.

Ні російські, ні білоруські пропагандисти про ці події не повідомляли. Проте відомо, що цього ж дня Лукашенко проводив нараду з силовим блоком Білорусі.

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Які літаки помітили у Білорусі

Зранку 1 грудня на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський "Ту-154М". Моніторингова група повідомляє, що на ньому доправили групу російських генералів.

Сьогодні о 09:23 (за мінським часом) на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський Ту-154М ПКС РФ (RA-85686), який прилетів з аеродрому Чкаловський. Відомо, що борт доправив до Мінська групу російських генералів,

– пише "Беларускі Гаюн".

Пропагандистські ЗМІ про цей візит не згадували, а на опублікованих кадрах з наради у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка російських генералів не було.

Потім у небо Білорусі зайшов VIP-борт

Після того, як у Мачулищах приземлились російські генерали, у білоруському повітряному просторі помітили урядовий VIP-борт Спеціального льотного загону Росія (RA-09007). Хто перебуває на борту літака поки що невідомо, але він прямував в бік Мінська.

Чи варто очікувати на наступ з Білорусі

У Головному управлінні розвідки України переконані що до кінця листопада повторного наступу точно не буде. Така інформація є "вкидами" і спрямована вона на те, аби Київ перекидав частини військових підрозділів до кордону з Білоруссю.

Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що ознак створення наступальних формувань у Білорусі не виявлено.

Проте на полігонах Білорусі триває підготовка окремих підрозділів ворога.

У ЗСУ не виключають, що колись Путін зможе затягнути Лукашенка у війну, проте запевняють, що конкретно найближчим часом наступу не буде. І якщо така загроза виникне, українцям про це скажуть.

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