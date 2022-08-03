Візьміть себе в руки, – військовий пояснив, до чого готуватися українцям в тилу

Вже 161 день від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці вибивають ворога з України. Багато людей все ж залишились в тилу.

Військовий, учасник АТО/ООС, боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігор Фльорко звернувся до тих українців, які перебувають по ту лінію фронту. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Друзяки, якщо ви за 8 років не зрозуміли, що потрібно готувати себе до війни, то зараз маєте цей час, коли вас не мобілізували,

– сказав військовий.

Він попросив припинити створювати групи про "роздавання" повісток. А також наполегливо закликав готуватися до різних сценарії та не відкидати того факту, що вам теж можливо доведеться захищати наші землі не лише в тилу, а й безпосередньо на фронті.

До чого готуватись в тилу

"Візьміть себе в руки. Навчіться медицини. Навчіться поводитися зі зброєю. Зараз для цього є безліч можливостей", – наголосив Фльорко.

Також військовий зазначив, що підготуватися потрібно вже, бо "втекти за кордон не вийде", а ці знання вам знадобляться.

"Закликаю всіх до єдності і зрозуміти, що це наша спільна біда. У нас є спільний ворог і з ним треба разом боротися. Я відчуваю, що ми один народ", – додав Ігор.

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Воєнний стан в Україні вже продовжили до 23 серпня

Наразі немає офіційної інформації, чи продовжать загальну мобілізацію та воєнний стан після цієї дати. Але можна припустити, що це відбудеться.