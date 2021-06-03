До чого призведе ухвалення законопроєкту про олігархів: опитування

Законопроєкт Володимира Зеленського про деолігархізацію вже передали на розгляд у комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Попри те, що це є важливим кроком на шляху деолігархізації, він викликає чимало побоювань.

Так, секретар РНБО Олексій Данілов, назвав цей законопроєкт безпрецедентним в історії України. Водночас цей процес потребує додаткових законодавчих важелів.

Важливо Законопроєкт Зеленського про олігархів вже надійшов на розгляд комітету Ради

Що передбачає законопроєкт про олігархів

Документ має 13 сторінок та 10 статей. Текст законопроєкту вже оприлюднили на сайті Верховної Ради. За словами Зеленського, цей документ є одним з пріоритетів. Його завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Як сказав радник голови Офісу Президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, цей документ покликаний:

захистити суспільство від деструктивного впливу олігархів;

змінити традиційну систему тіньових взаємовідносин між олігархами й публічними політичними суб'єктами.

Подоляк додав, що декларуванню підлягатиме навіть сам факт контактів між олігархом і чиновниками, депутатами, суддями, володарями вищих військових звань, керівниками політичних органів.