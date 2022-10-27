Як у Харкові та Миколаєві: Подоляк розповів, до чого росіяни готуються в Херсоні

Росіяни готуються до вуличних боїв у Херсоні, хоча Збройні Сили України поки навіть упритул не підійшли до міста. Крім того, росіяни можуть вдатися й до більш кривавої тактики перед втечою з обласного центру.

Російські війська можуть з артилерії обстріляти Херсон, аби завдати йому якомога більшої інфраструктурної шкоди. Про це в стрімі 24 каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Україна зазнає болючих втрат

Радник голови ОПУ відзначає, що до чого б Росія не готувалася в Херсоні – це в будь-якому разі буде складно. Мовляв, на полі бою й так щодня гинуть українські військові.

Не хотілося б цього всього, дуже не хотілося б, тому що одна людина українська – це особистість, і вона вартує 20, 30, 50 чи навіть 100 ось цих ноунеймів, які приходять з Росії. Та все ж таки вона може загинути, а це – додана вартість людства,

– наголошує Михайло Подоляк.

За його словами, кожен українець – це прогресія людства, а росіянин – його регресія. Тому Україна за рахунок своєї прогресії робить корисну для людства справу – знищує регресивну частину цивілізації.

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До чого росіяни готуються в Херсоні

Радник Андрія Єрмака підтверджує, що росіяни справді готуються до стрілецьких боїв у Херсоні. Втім, він переконаний: їм це точно не допоможе.

Ба більше, вони там встановлюють ствольну артилерію на лівому березі. Вони будуть не тільки вести міські бої, вони спробують все ж таки знищити певну низку приміщень, цивільної інфраструктури тощо,

– заявив Михайло Подоляк.

Він пригадав, що за тією самою схемою росіяни діяли, коли зрозуміли, що не зможуть взяти Харків. Тоді вони під'їздили впритул до міста й з танків прямим наведенням обстрілювали Північну Салтівку.

"Те саме вони, до речі, робили в Миколаєві, коли вони "Гради" підвели за 2 кілометри до міської лінії й починали просто поквартально бити по території міста Миколаїв. Це ж росіяни", – розповів радник голови ОПУ.

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