Російські загарбники продовжують атакувати мирні міста України. До Харкова летять бомбардувальники, однак ЗСУ готові дати відсіч ворогу.

Відповідну інформацію 25 лютого оприлюднили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОДА.

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Наголошуємо, всі цивільні повинні максимально швидко спуститися в укриття, якщо у місті лунатимуть сирени оповіщення. Жителі Харкова мають знайти найближче сховище та перебувати там допоки не прозвучить повідомлення по телебаченню чи радіо про завершення повітряної тривоги.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Текст публікації Суспільного Харків:

Летять бомбардувальники – Департамент цивільного захисту