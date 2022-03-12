До хімічної атаки Путін ще не дозрів, – радник глави МВС

Світ готовий до нових божевільних вчинків Володимира Путіна, зокрема і до хімічної атаки. Однак сам глава Кремля до такого кроку не дозрів.

Адже він розуміє наслідки від можливого ухваленого рішення. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Путін розуміє, що його чекає

За його словами, хімічна атака, так само як і ядерна війна, це вже не сирійський сценарій. Світ готовий до таких вчинків Путіна.

Поки що, я думаю, до хімічної атаки Путін ще не дозрів,

– наголосив Денисенко.

Він зауважив, що після таких дій санкції проти глави Кремля тільки збільшуватимуться. Путін розуміє, що ситуація для нього погіршуватиметься.

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Окрім цього, як раніше говорив Денисенко, в Росії розуміють, що хімічна атака коштуватиме їй більше, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

Якщо глава Кремля все ж наважиться на такий крок, то це буде для нього великим інформаційним ударом.