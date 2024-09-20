Вночі "Шахед" пролетів близько біля ХАЕС

Під час нічної атаки 20 вересня російський безпілотник "Шахед" пролетів дуже близько до Хмельницької атомної електростанції станції.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БпЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до ХАЕС,

– йдеться у повідомленні чиновника.

Він наголосив, що Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС.

"Сьогоднішній інцидент з "Шахедом" біля ХАЕС – чергове підтвердження", – додав Тюрін.

Нічна атака "Шахедів"

Ворожі дрони атакували Україну всю ніч 20 вересня. Однією з цілей була Хмельницька область. "Шахеди" намагалися пробитися туди у кілька хвиль: спершу приблизно о 1 ночі, далі – о 05:18 та 05:44.

Зранку очевидці повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині. Якраз перед цим моніторингові спільноти вказували, що в тому регіоні блукає останній "Шахед".