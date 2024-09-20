Вночі "Шахед" пролетів близько біля ХАЕС
Джерело:Хмельницька ОВА
Під час нічної атаки 20 вересня російський безпілотник "Шахед" пролетів дуже близько до Хмельницької атомної електростанції станції.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
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Під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БпЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до ХАЕС,
– йдеться у повідомленні чиновника.
Він наголосив, що Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС.
"Сьогоднішній інцидент з "Шахедом" біля ХАЕС – чергове підтвердження", – додав Тюрін.
Нічна атака "Шахедів"
Ворожі дрони атакували Україну всю ніч 20 вересня. Однією з цілей була Хмельницька область. "Шахеди" намагалися пробитися туди у кілька хвиль: спершу приблизно о 1 ночі, далі – о 05:18 та 05:44.
Зранку очевидці повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині. Якраз перед цим моніторингові спільноти вказували, що в тому регіоні блукає останній "Шахед".