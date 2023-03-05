Мешканці модульного містечка на Сихові у Львові потрапили до інфекційної лікарні

З модульного містечка, що на Сихові, до інфекційної лікарні госпіталізували 13 пацієнтів. Їхній стан – стабільний.

Про це розповіла керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

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13 мешканців модульного містечка потрапили до інфекційної лікарні

Матюшко розповіла, що стан госпіталізованих – стабільний. Харчове чи інше отруєння поки не підтвердилося. Попередня причина нездужання – одна з форм кишкової інфекції.

Проводимо дезінфекцію приміщень, всіх дверних поверхонь, всіх столів у модульному містечку,

– повідомив директор Центру соціальної підтримки, координатор модульних містечок у Львові Володимир Головатий.



Житло для переселенців у Львові: коротко

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на Львівщині оселилися приблизно 300 тисяч внутрішніх переселенців. З них 200 тисяч – безпосередньо у Львові.

У місті облаштовують тимчасове житло для ВПО у модульних будиночках. Зокрема, в одному з центральних районів Львова у квітні офіційно відкрили перше модульне містечко для переселенців. У кожному з будиночків можуть жити 2 – 4 людини. Контейнери облаштовані меблями. Санвузли та їдальня розташовані на території.

У травні у Львові відкрили друге модульне містечко, а на початку місяця почали зводити будиночки для вагітних жінок, яким довелося переселятися з регіонів, де тривають активні бойові дії.

У зимовому модульному містечку на Сихові проживають приблизно 750 людей.