СБУ взялася за блогерів, які показували роботу ППО: серед них – співачка Воронова

31 травня у мережі з'явилась інформація, що співробітники СБУ завітали до одіозної київської співачки та блогерки Інни Воронової. Попередньо, їй вручили підозру.

Нагадаємо, що раніше Воронова виклала у своїй сторінці в інстаграмі відео роботи ППО. У соцмережах після цього на співачку обвалилась хвиля хейту, а СБУ провели з нею виховні бесіди.

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Вороновій вручили підозру

Співрозмовник видання, який працює в правоохоронних органах, розповів, що СБУ оголошує підозру кільком блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО під час обстрілів Києва 16 травня. Серед них – Інна Воронова.

За інформацією УП, підозру підготували за статтею "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

Блогерам, які фільмували роботу ППО, вручили підозри / Фото з соцмереж

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Що відомо про Інну Воронову

Інна Воронова – дружина скандального Юрія Чернецького, якого підозрюють у збуті наркотиків на близько 5 тисяч доларів. Чоловік перебуває в СІЗО.

Раніше, щоб допомогти чоловіку, Інна оголошувала збір коштів у своєму інстаграмі. Вона просила підписників скинути їй гроші, аби Чернецький зміг вийти під заставу. Для цього було потрібно 4 мільйони гривень. Однак гроші так і не назбирали.

Зараз відомо, що подружжя розлучається.

СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.