До Кабула залишилось 50 кілометрів: таліби захопили ще 5 важливих міст

Угруповання "Талібан" продовжує наступ в Афганістані. Терористи захопили ще кілька столиць провінцій. Вони наближаються до Кабула.

Так, таліби захопили столиці провінцій Калат, Теренкот, Пул-е-Алам, Феруз-Кох, Кала-е-Нау і Лашкар-Гах. Таким чином бойовики контролюють вже 18 важливих міст.

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Таліби захоплюють ключові міста

Раніше таліби взяли під контроль міста Герат і Кандагар. Міністр оборони Великої Британії заявив, що Афганістан наближається до масштабної громадянської війни.

Протягом 7 – 9 серпня екстремісти захопили ще 6 провінційних центрів: Зарандж, Шеберган, Сарі-Пуль, Кундуз, Тахар і Айбак.

Що цьому передувало