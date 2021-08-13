До Кабула залишилось 50 кілометрів: таліби захопили ще 5 важливих міст
13 серпня 2021 , 21:15Читать новость на русском
Джерело:Aljazeera
Угруповання "Талібан" продовжує наступ в Афганістані. Терористи захопили ще кілька столиць провінцій. Вони наближаються до Кабула.
Так, таліби захопили столиці провінцій Калат, Теренкот, Пул-е-Алам, Феруз-Кох, Кала-е-Нау і Лашкар-Гах. Таким чином бойовики контролюють вже 18 важливих міст.
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Таліби захоплюють ключові міста
Раніше таліби взяли під контроль міста Герат і Кандагар. Міністр оборони Великої Британії заявив, що Афганістан наближається до масштабної громадянської війни.
Протягом 7 – 9 серпня екстремісти захопили ще 6 провінційних центрів: Зарандж, Шеберган, Сарі-Пуль, Кундуз, Тахар і Айбак.
Що цьому передувало
- США почали виведення своїх військ з Афганістану. Після цього ситуація в країні загострилася.
- "Талібан" вже взяв під контроль приблизно 2 третини території.
- Через це США закликали своїх громадян негайно покинути територію країни. Таку ж рекомендацію видало українське МЗС.
- ООН оприлюднила статистику, що з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирних мешканців. Серед них є діти.