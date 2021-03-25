Морські туристи: до каналів Венеції завітали дельфіни – миле відео

У каналах Венеції помітили дельфінів. Цього разу їх побачили 22 березня у головній водній артерії Венеції – Гранд-каналі. "Подорож" італійським містом здійснили, за попередніми даними, дельфін та його дитинча.

У групі аварійного реагування на викидання китоподібних (CERT) сказали, що ссавці навряд чи хотіли потрапити до Венеції. Швидше за все, вони просто заблукали.

Важливо Коронавірус і фейки: як брехали про "хімічну атаку" в Україні та дельфінів у Венеції

За словами фахівців, тваринки були налякані та "блукали туди-сюди". У венеціанських каналах дельфіни не могли нормально орієнтуватися в просторі. Все через баржі, таксі та інший водний трафік, який збив їх з пантелику.

У бесіді з виданням The Verge ветеринар і доцент Падуанського університету Сандро Маццаріол розповів, що дельфіни плескалися там майже 7 годин. Але для того, щоб повернути їх у звичне середовище, довелося провернути справжню спецоперацію.

Як дельфінів "евакуювали" додому

Влада Венеції разом з фахівцями вирішили супроводити дельфінів назад в море. Для цього поліція і берегова охорона запустили невеликий караван із 7 човнів з акустичними пристроями, щоб відвести тварин якомога далі у відкриті води Адріатичного моря.

Загалом за свою подорож дельфіни встигли пропливли по венеціанському Гранд-каналу, догребли до острова Джудекка і повернулися в Адріатичне море.

Дельфіни завітали до Венеції: дивіться відео

Зауважимо, що ще на початку пандемії коронавірусу у ЗМІ та соцмережах ширилася інформація про те, що у канали Венеції буцімто повернулися лебеді та навіть дельфіни, яких не бачили там 60 років. На жаль, ця інформація виявилася фейком.

Такий висновок зробили експерти National Geographic, які провели власне розслідування. Згідно з його результатами: