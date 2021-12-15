До кінця року: в Путіна підтвердили можливість ще однієї розмови з Байденом

У Кремлі заявляють, що Джо Байден і Володимир Путін можуть провести ще одну розмову до кінця 2021 року. Однак про терміни наразі нічого невідомо.

Про це у коментарі російським пропагандистам повідомив речник керівника Кремля Пєсков.

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Дійсно, може відбутися ще одна розмова (Джо Байдена та Путіна), але поки конкретних домовленостей щодо термінів немає,

– сказав прессекретар Путіна.

Раніше Пєсков говорив про те, що президенти США та Росії домовилися провести перемовини у відеоформаті після того, як їхні довірені представники оцінять ситуацію біля кордонів України.

Підсумки розмови Байдена та Путіна

Розмова між політиками тривала понад 2 години та відбувалася у відеорежимі.

Джо Байден заявив, що буде рішуче реагувати на ескалацію конфлікту з Україною. Він сказав: "США та союзники відреагують сильними економічними та іншими заходами".

Американський президент також відкинув вимогу Путіна про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Президент США наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.

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Джо Байден і Путін 7 грудня провели онлайн-зустріч, під час якої обговорили стягування російських військ до кордонів української держави.