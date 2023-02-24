"До Китаю немає довіри ": Столтенберг оцінив "мирний план" Пекіна

У НАТО прокоментували "документ з позицією" Китаю щодо війни Росії проти Україні. Наголосили, що до Китаю немає довіри, адже КНР не змогла засудити вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції під час візиту до Естонії.

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Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну, а також підписав за кілька днів до вторгнення угоду між президентом Сі та Путіним про безмежне партнерство з Росією,

– зазначив генсек Північноатлантичного Альянсу.

Столтенберг додав, що, на його думку, Путін не готується до миру, а навпаки – до війни, нових і нових наступів.

Китай вкотре застерегли

Крім того, Столтенберг застеріг Китай від постачання зброї Росії, заявивши, що це було б рівносильно підтримці незаконної агресивної війни Росії.

"Ми уважно стежимо за тим, що робить Китай, і ми бачили ознаки того, що вони можуть розглядати можливість надсилання летальної допомоги Росії. Це було б дуже великою помилкою", – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість передати Росії летальну зброю.

Головне про "мирний план" Китаю

У Китаї 24 лютого оприлюднили анонсований раніше "мирний план" щодо війни в Україні.

КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від "менталітету холодної війни", припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій".

Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.

Китай досі не засудив вторгнення Росії в Україну, але уникав перетину червоних ліній, які могли б призвести до санкцій. Лиш 19 лютого 2023 року дипломат КНР вперше назвав війну війною, заявивши, що "позиція Китаю – поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн".