До Києва прибули ще 2 літаки допомоги від США: фото з аеропорту

В Україну зранку 13 лютого прибула військова допомога зі США. Цього разу вантаж привезли на двох військових літаках.

Яку допомогу привезли з США

Літаки приземлилися в аеропорту "Бориспіль". На борту були боєприпаси та заряди для гранатометів.

До теми Єдність та спокій, – спікер Стефанчук звернувся до українців

До Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на 200 мільйонів доларів – боєприпаси та заряди для гранатометів,

– зазначили у посольстві.

Там додали, що США – разом з Україною.

У Бориспіль прибули 2 американські літаки з боєприпасами та зарядами для гранатометів / Фото Держдепу

Головне про допомогу США Україні

11 лютого секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна отримала від США вже 25 літаків з військовою допомогою.

9 лютого до Києва прибуло також 2 літаки з Вашингтону. Тоді міністр оборони Олексій Резніков жартував, що на летовищі "день відкритих дверей". Повітряні судна привезли:

80 тонн боєприпасів;

80 тонн патронів.

Крім того, США вже надали Збройним силам України набої до стрілецької зброї, бойові припаси для гранатометів, протитанкові ракетні комплекси тощо.

Це може вас зацікавити – Байден бачить загрозу світової війни: відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Повний текст публікації посольства США в Києві:

Sweet 16 та ще й 17 – якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на 200 мільйонів доларів – боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми разом з Україною.