До Києва прибув генсек НАТО Столтенберг: перші кадри з візиту

У четвер 20 квітня до Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Цікаво, що про його візит стало відомо завдяки журналістам, які побачили його на Михайлівській площі.

Єнса Столтенберга у Києві 20 квітня побачив журналіст Kyiv Independent. Генсек НАТО в той момент вшановував пам'ять загиблих українських військових на Михайлівській площі у центрі Києва.

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Причина візиту поки залишається загадкою

Станом на 10:50 підтверджень від офіційних осіб України про візит Столтенберга не надходило. Тож наразі невідома ані мета його візиту, ані плани на поїздку до нашої держави.



Столтенберг прибув до України / Фото Kyiv Independent



Столтенберга побачили у центрі Києва / Фото Kyiv Independent

Зауважимо, що напередодні Єнс Столтенберг у штаб-квартирі НАТО привітав нового президента Чехії Петра Павела. Зустрілися вони 19 квітня. Тоді ж чеський лідер зробив чергову заяву про Україну.

Петр Павел наголошує на тому, що Україна повинна стати членом НАТО. Водночас він зауважив, що приєднатися до Альянсу наша держава зможе лише після завершення війни, розв'язаної Росією.

Чеський президент додав, що Україну повинні підтримувати союзники у довгостроковій перспективі. Як до завершення війни, так і після, щоб наша країна могла відновитися.

За його словами, просто "немає іншого виходу", окрім як підтримувати Україну. Водночас він назвав альтернативний сценарій. У цьому випадку Захід дозволяє перемогти Росії, чим завдає собі більше проблем. Причому, вони можуть бути значно серйознішими, ніж ті, з якими зараз стикається світ.

Що раніше Столтенберг говорив про вступ України до НАТО

Фінляндія 4 квітня стала членом НАТО. Того ж дня генсек Альянсу Єнс Столтенберг запевнив усіх, що Україна його поповнить.

Водночас він підкреслив, що всі чудово розуміють, яку роботу потрібно виконати спочатку. Мовиться про те, що передовсім нашій державі повинні допомогти перемогти у війні, а потім уже щось обіцяти.

Попри це, він запевнив, що країни-члени НАТО підтримують нашу державу й надалі робитимуть це. І що вони робитимуть все для того, щоб Україна здобула перемогу та стала членом Альянсу.