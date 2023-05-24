До Києва прибув міністр оборони Британії: його візит не анонсували

До України приїхав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він зустрівся зі своїм колегою Олексієм Резніковим.

Резніков та Воллес під час зустрічі обговорили низку важливих безпекових питань. Також вони говорили про натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

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Ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Зокрема, бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру Володимира Зеленського,

– розповів Резніков.

За його словами, також він з Воллесом обговорив пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги. Особливо це стосується зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow.

Міністр оборони Британії зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", – наголосив Воллес.

Воллес зустрівся з Резніковим / фото Міністерства оборони України

Резніков подякував Британії та Воллесу за те, що вони підтримують Україну з першого дня широкомасштабного вторгнення та зайняли абсолютну непохитну й рішучу позицію щодо підтримки нашої держави.

Світ знову побачив лідерство Сполученого Королівства, світ знову побачив справжню дружбу, і світ побачив, що це лідерство дає перевагу на полі бою,

– підкреслив міністр оборони України.

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