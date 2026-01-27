Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, генератори стали результатом масштабної волонтерської ініціативи, що об’єднала десятки тисяч людей у Польщі.

Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, які в умовах енергетичної кризи в Україні та столиці дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери. Кошти на ці генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків здали 80 мільйонів злотих (майже 2 мільйони євро),

– повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці також деталізував технічні характеристики отриманого обладнання. Зокрема, місто отримало:

108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт,

20 генераторів FOGO FV20000TE/TRE потужністю 20 кВт,

один дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт,

генератор FD 80 B потужністю 80 кВт.

Загальна потужність переданої техніки становить 2 376 кВт.

Київ отримав 130 генераторів різної потужності / Фото з телеграма Віталія Кличка

Віталій Кличко наголосив, що це лише початок постачань генераторів, закуплених за благодійні кошти, зібрані в Польщі.

Найближчим часом очікуємо наступну. Також вже в дорозі чергова допомога від Варшави – ще 90 генераторів,

– наголосив він.

Очільник столиці висловив подяку організаторам збору, волонтерським спільнотам та всім громадянам, які долучилися до ініціативи.

"Така підтримка є прикладом єдності українців та поляків, ефективної взаємодії та людяності в цій надзвичайній ситуації. Нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримує допомогу від міжнародних партнерів. Польща стала одним із ключових із них. Завдяки полякам українці отримали багато гуманітарної допомоги. В тому числі задля енергозабезпечення. А також медичного обладнання, харчових продуктів та інших необхідних ресурсів", – зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що після масштабних російських атак на критичну інфраструктуру Києва міський голова Віталій Кличко звернувся до міжнародних партнерів із проханням надати допомогу столиці для подолання наслідків енергетичних ударів.