До кордону Таджикистану і Киргизстану стягують війська: є загиблий

Між жителями Таджикистану і Киргизстану 28 квітня спалахнув конфлікт. Зараз до кордону між країнами стягують війська та військову техніку. Відомо, що внаслідок сутичок загинув чоловік.
Джерело:Mash
Протистояння між громадянами двох країн триває біля пункту розподілу води "Головний". У четвер, 29 квітня, там сталася перестрілка, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Зауважте На кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном почалася перестрілка: є поранені
Що відбувається на кордоні
Видання повідомляє, що до кордону між країнами рухаються війська. За словами очевидців, мовиться про:
- бойову машину піхоти (БМП);
- бронетранспортери;
- навіть винищувачі.
Уряди країн вже працюють над мирним врегулюванням ситуації. Повідомляють, що робочу групу з боку Киргизстану очолить перший віцепрем'єр-міністр Артем Новиков.
Що відомо про загибель чоловіка
ЗМІ, посилаючись на МОЗ Киргизстану повідомляють, що через сутички на кордоні загинув чоловік. Окрім того, постраждало 16 людей. Їх доставляють до Баткенської лікарні.
Як врегульовують ситуацію
Видання 24.kg Новости Кыргызстан повідомляє, що між країнами почались переговори. За словами міністра закордонних справ Киргизстану Руслана Казакбаєва, переговори ведуться на всіх рівнях, зокрема й зі сторони правоохоронців.
"Сподіваюся, що найближчим часом конфлікт вдасться врегулювати. Потім МЗС зробить заяву", – сказав Казакбаєв.
Чому виник конфлікт
- 28 квітня між жителями Киргизстану і Таджикистану виник конфлікт біля пункту розподілу води "Головний". Відомо, що сторони його й раніше не могли поділити.
- Конфлікт загострився після того, як таджицькі військові встановили камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту розподілу води. Пункт стоїть на території Киргизстану.
- Відомо, що мешканці Киргизстану просили забрати камеру, однак таджицька сторона не погодилась.
- Після цього спалахнула суперечка – люди почали кидати каміння.
- 29 квітня у хід пішли міномети та гранатомети. Обидві сторони звинувачують одна одну в провокації.
- Згодом до місця конфлікту прибули війська і спецвійська МВС Таджикистану. Останні почали масований обстріл з мінометів, кулеметів і автоматів.
- У Киргизстані після цього ввели режим надзвичайного стану в трьох районах.