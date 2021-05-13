Козак стане першим фігурантом, до кого застосують закон про злочинців-втікачів, – Монастирський

Володимир Зеленський 11 травня підписав закон про спеціальне досудове розслідування для осіб, які переховуються в інших країнах чи на тимчасово окупованих територіях. Його застосують до нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, якого підозрюють в державній зраді.
Джерело:24 канал
Про це в ефірі програми "6/9" розповів глава правоохоронного комітету Верховної Ради, депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський. За його інформацією, Козак зараз перебуває в Росії.
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Парламентар зауважив, новий закон президента дає можливість заочно проводити розслідування по таких особах, на кшталт Козака. Він вважає, що найближчими днями документ буде опубліковано.
Поки що в нас є інформація, що він (Козак – 24 канал) перебуває в Росії. І він вже стане першим фігурантом, до якого цей новий закон буде застосовано,
– зазначив Денис Монастирський.
І пояснив, це означає, що правоохоронні органи можуть заочно:
- збирати докази;
- проводити розслідування;
- проводити судовий розгляд.
За словами очільника правоохоронного комітету, закон можна буде застосувати до тих людей, які перебувають в Росії чи на тимчасово окупованих територіях. Наразі зависло близько десяти тисяч проваджень щодо дезертирів, які перейшли на бік ворога. Адже немає відповідної процедури.
"Ми говоримо про тих людей, які катують сьогодні на Сході. Вони також ходять і пишаються цими діями. Але українське правосуддя нічого не може тут зробити. Цей закон дасть таку можливість. І Козак – це буде один з моментів, за якими він буде працювати", – підсумував Денис Монастирський.
Закон Зеленського про злочинців-втікачів: головне
- Президент Володимир Зеленський 11 травня підписав закон про спрощення розслідування для підозрюваних, які переховуються від слідства в інших країнах чи на тимчасово окупованих територіях України.
- Щодо них зможуть проводити спеціальне досудове розслідування, а слідчий суддя заочно зможе їх заарештувати.
- Документ має забезпечити невідворотність покарання громадян, які порушили закон та переховуються від слідства.
- Винятком є неповнолітні, які переховуються від слідства на тимчасово окупованій території України, на території держави-агресора або оголошені в міжнародний розшук.