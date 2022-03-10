До Маріуполя вже вирушили автобуси для евакуації людей та гуманітарна допомога

У Маріуполі окупанти цинічно обстрілюють житлові будинки та скидають авіабомби на лікарні та мирних мешканців. Тому звідти намагаються евакуювати українців.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що із Запоріжжя вже вирішила колона автобусів до Маріуполя, яка має забрати звідти людей.

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Також до Маріуполя відправили гуманітарну колона , зокрема там є вода, їжа та медикаменти.

Із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації людей з Маріуполя: відео



Раніше повідомлялося, що окупанти почали обстрілювати "зелений коридор", яким мали вивезти мешканці Маріуполя. Близько 10:30 рашисти почали прицільно бомбардувати дороги.

Додамо, що у Зеленського розповіли, скільки людей упродовж 9 березня вдалося евакуювати з районів, де ведуться бойові дії. Їхня кількість сягає близько 48 тисяч.

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