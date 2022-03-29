До Мелітополя виїхали автобуси для евакуації та гуманітарний вантаж
29 березня 2022 , 13:42Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Із Запоріжжя до Мелітополя вже вирушили автобуси для евакуації. Також поїхав гуманітарний вантаж вагою понад 14 тонн.
У вантажі є харчі, засоби особистої гігієни, медикаменти, зокрема, матеріали для гемодіалізу, лікарські вироби для пологового будинку. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Важливо 48 345 людей евакуювали з Маріуполя в Запоріжжя за майже 2 тижні
Колона складається з легковиків, вантажівок та автобусів.
Нагадаємо, Україна погодила зі стороною окупантів 3 гуманітарні коридори на 29 березня:
- з Маріуполя до Запоріжжя,
- з Мелітополя до Запоріжжя,
- з Енергодару до Запоріжжя.