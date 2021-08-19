До мерії Запоріжжя прийшли з обшуками

У Запорізькій міській раді, комунальних підприємствах і в районних адміністраціях проводять обшуки. Влада наразі не коментує дій правоохоронців.

З обшуками, як повідомляють місцеві ЗМІ, прийшли власне до самого міського голови Запоріжжя. Також правоохоронці цікавляться радниками мера і навіть салоном краси.

До речі На Запоріжжі люди намагалися створити свій орган влади: їх викрила СБУ

Обшуки у Запоріжжі

Влада Запоріжжя наразі не коментує ситуацію. До того ж офіційної інформації щодо обшуків немає на сайтах правоохоронних органів. Втім, ЗМІ зазначають, що обшуки стосуються розтрати бюджетних коштів.

Слідчі проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,

– заявили ЗМІ в поліції.

Обшуки проводять в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах голови та радників, в райдержадміністраціях, комунальних закладах. До того ж правоохоронці прийшли у салон краси "Персона". Його, як повідомляє видання Za Bor, пов'язують з коханкою міського голови Наталії Зайченко.



Правоохоронці біля салону краси / Фото з zabor.zp.ua

Мер влаштував мітинг сам за себе, але щось пішло не так

. Нещодавно СБУ викрила зловмисників, які планували сформувати псевдодержавне утворення у Мелітополі Запорізької області. Організатори фейкової "громади" закликали населення не визнавати українські органи влади.

На початку серпня міський голова Запоріжжя Володимир Буряк вийшов на мітинг за свою ж підтримку. Втім, як повідомляють ЗМІ, замість очікуваних прихильників діяльності мера, прийшли її противники.

Запорожці принесли з собою плакати "Буряк, Запоріжжя не твій гаманець", "Буряк, поверни крісла депутатам", "Буряк, вистачить грабувати народ", "Прощай ЄБур (Єднання Буряка)" і вимагали від мера не перетворювати місто на цирк, а зайнятися своїми безпосередніми обов'язками.