До мітингувальників в Енергодарі під'їхали БТР: їх попросили розходитися

20 березня 2022 , 16:36
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Джерело:

"Суспільне Запоріжжя"

До мітингувальників в Енергодарі, які вимагають повернути викраденого росіянами заступника мера, під'їхали ворожі БТР. Їх попросили розходитися.

Між учасниками мітингу та окупантами виник конфлікт. Про це журналістам розповіли місцеві мешканці.

До теми В Енергодарі окупанти відкрили вогонь по протестувальниках і втекли на "бобіку"

Окупанти зробили попереджувальні постріли у повітря.

Що відбувається в Енергодарі 20 березня: 

  • В Енергодарі Запорізької області окупанти викрали першого заступника мера Івана Самойдюка – він з вечора 19 березня не виходить на зв'язок.
  • Люди вийшли на масовий мітинг, аби зупинити це свавілля. І планують виходити доти, доки заступника міського голови не повернуть. 
  • Нещодавно російські загарбники відкрили вогонь мітингувальниках. Після цього рашисти втекли на "бобіку". Інформації про загиблих чи постраждалих поки немає.
Автор: Анастасія Кушпіт