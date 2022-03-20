До мітингувальників в Енергодарі під'їхали БТР: їх попросили розходитися

До мітингувальників в Енергодарі, які вимагають повернути викраденого росіянами заступника мера, під'їхали ворожі БТР. Їх попросили розходитися.

Між учасниками мітингу та окупантами виник конфлікт. Про це журналістам розповіли місцеві мешканці.

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Окупанти зробили попереджувальні постріли у повітря.

Що відбувається в Енергодарі 20 березня: